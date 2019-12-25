Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Чайковским

Российский классик стал самым популярным композитором за пределами России.

Spotify объяснил, почему на Таймс-сквер появился билборд с Петром Ильичем Чайковским. Музыкальный сервис прокомментировал размещение постера с классиком в Нью-Йорке. Они заявили, что Чайковский стал самым популярным российским композитором за пределами РФ. Ежемесячно его композиции прослушивают 2,8 млн пользователей приложения. Особой популярностью пользуются такие произведения как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".

Когда речь заходит о зимнем волшебстве и о том, что неподвластно времени, балет "Щелкунчик" часто занимает центральное место...В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист "This is Tchaikovsky", в котором представлены некоторые из его популярных работ сообщение Spotify

Представители музыкального сервиса напомнили, что пользователи имеют доступ к более сотни плейлистов с композициями Чайковского.

Стали известны самые популярные у петербуржцев музыканты, песни и альбомы 2020 года.

Фото: Pixabay.com