Стали известны самые популярные у петербуржцев музыканты, песни и альбомы 2020 года

В каждой категории образовался топ-5.

Стало известно, каких музыкантов, какие песни и альбомы чаще всего слушали петербуржцы в 2020 году. Об этом рассказали "Невские новости" со ссылкой на данные музыкального агрегатора Spotify.

Самыми популярными исполнителями по вкусу горожан оказались ЛСП, южнокорейская группа BTS, Скриптонит, Morgenshtern, kizaru, в топ-5 музыканты и коллективы расположились именно в таком порядке, начиная с лидера рейтинга. Среди песен, которые снискали наибольшую популярность у петербуржцев, были "Дежавю" kizaru и Blinding Lights канадского певца The Weeknd. На третью строчку этого топа "припарковался" Cadillac Morgenshtern и Элджея, четвертое место заняла Dynamite группы BTS, пятерку лидеров замкнула "Москва любит..." в исполнении Скриптонита.

Самыми прослушиваемыми альбомами стали Boulevard Depo – Old Blood, Miyagi & Andy Panda – Yamakasi, Хаски – "Хошхоног", ЛСП – One More City и kizaru – Karmageddon.

Ранее мы писали, что Вуди Аллен не исключает возможности снять кино в Москве и Петербурге.

Фото: pixabay