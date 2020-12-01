Вуди Аллен не исключает возможности снять кино в Москве и Петербурге

Он назвал Северную столицу одним из самых красивых, воодушевляющих и очаровывающих городов в мире.

Американский режиссер Вуди Аллен считает Москву и Санкт-Петербург восхитительными городами и не исключает, что когда-нибудь снимет в них один из своих фильмов. Об этом он рассказал в интервью проекта #VKLive, опубликованном в день его 85-летия.

Режиссер рассказал, что он бывал в России уже несколько раз. Но когда много лет назад он приехал в нашу страну в первый раз, "все было ужасно".

Я оказался в Санкт-Петербурге. Город был чудесным, но ничего не работало, все было неприятно, еда была ужасной, мне очень хотелось скорее уехать. Вуди Аллен, режиссер

Вуди Аллен при этом вернулся в РФ через годы спустя и Петербург показался ему безумно притягательным. Он назвал Северную столицу одним из самых красивых, воодушевляющих и очаровывающих городов в мире. Также после этого он посетил Москву, которую он посчитал великолепной.

Режиссер отметил, что раньше не думал о съемках в России, но допустил, что однажды снимет фильм в Петербурге или Москве, или обеих столицах.

В сентябре был опубликован трейлер новой киноленты Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина".

Эксклюзивное интервью проекта #VKLive: пресс-служба ВКонтакте