Опубликован трейлер новой киноленты Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"

Режиссер откроет своим новым творением кинофестиваль в том самом Сан-Себастьяне 18 сентября.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер новой киноленты Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина". Ролик опубликован на YouTube-канале Kinoafisha International.

В сюжете история семейной пары из США, которая приезжает в Сан-Себастьян на кинофестиваль и погружаются в фантастическую атмосферу, царящую там. Идиллия разрушается, когда героиня увлекается молодым режиссером по имени Филипп, а ее супруг от отчаяния влюбляется в привлекательную испанку. Главные роли в фильме исполнили Джина Гершон и Уоллес Шон.

Планируется, что Вуди Аллен откроет фестиваль в том самом Сан-Себастьяне 18 сентября именно этой кинолентой. Прокатные даты не объявлены.

Ранее мы сообщали о том, что кинолента "Мулан" возглавила китайский прокат.

Видео:Kinoafisha International/YT