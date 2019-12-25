Spotify подвел свои первые музыкальные итоги в России

В пятерке самых популярных исполнителей оказались kizaru и Моргенштерн.

Музыкальный сервис Spotify, который объявил о запуске в России с 15 июля, подвел свои первые итоги. Список формировался по предпочтениям пользователей сервиса.

Как и во всем мире, в России в тренде оказался рэп. При этом топ-5 рейтинга возглавили российские исполнители. В их числе kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП, Boulevard Depo.

Самой популярной исполнительницей в России оказалась Билли Айлиш. Она же стала лидером и в мировом рейтинге. В топ-5 также попали Ариана Гранде, Дора, Алёна Швец и Zivert.

Самой популярной группой признали южнокорейский бойбенд BTS. Список с песнями возглавили треки Slava Marlow "Снова я напиваюсь", kizaru "Дежавю", BTS "Dynamite", Моргенштерна и Элджея "Cadillac", а также The Weeknd "Blinding Lights".

Ранее Apple назвала победителей музыкальной премии за 2020 год.

Фото: Instagram / morgen_shtern