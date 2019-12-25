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Спикер ЗакСа Макаров прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в Госдуму
Сегодня, 15:58
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smirenny

Спикер ЗакСа Макаров прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в Госдуму

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Куда именно списки возглавит Макаров станет известно летом.

В пятницу, 26 марта, на на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров прокомментировал предложение губернатора выдвинуть кандидатуру Макарова в Государственную думу. 

По словам чиновника, на съезде "Единой России" в конце июня этого года станет понятно, какие списки он возглавит – в Государственную думу или в Законодательное собрание. 

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов отметил, что Макаров мог бы стать "тяжеловесом" в Госдуме от Петербурга. 

Отмечается, что на данный момент чиновники на этапе предварительных разговоров и согласований. В случае, если партия направит такой приказ,  "он будет выполнен".

Ранее мы писали, что спикер ЗакСа Макаров возглавил комитет по праймериз.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: вячеслав макаров, законодательное собрание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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