Спикер ЗакСа Макаров прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в Госдуму

Куда именно списки возглавит Макаров станет известно летом.

В пятницу, 26 марта, на на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров прокомментировал предложение губернатора выдвинуть кандидатуру Макарова в Государственную думу.

По словам чиновника, на съезде "Единой России" в конце июня этого года станет понятно, какие списки он возглавит – в Государственную думу или в Законодательное собрание.

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов отметил, что Макаров мог бы стать "тяжеловесом" в Госдуме от Петербурга.

Отмечается, что на данный момент чиновники на этапе предварительных разговоров и согласований. В случае, если партия направит такой приказ, "он будет выполнен".

Ранее мы писали, что спикер ЗакСа Макаров возглавил комитет по праймериз.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга