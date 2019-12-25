Макаров уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном выдвижении в Госдуму

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 24 марта прокомментировал слухи о своем возможном выдвижении в Госдуму. Стоит отметить, что он не подтвердил и не опроверг эту информацию.
По словам председателя городского парламента и лидера "Единой России" в Петербурге, выборные списки формируют федеральные партийные лидеры. Для того чтобы их возглавить, "необходимо это заслужить".
"Если будут положительные оценки в этом вопросе […] Пройдут недели и месяцы, и мы, безусловно, узнаем, кому будет доверено возглавлять списки в Законодательное собрание и в Государственную думу ", - отметил Макаров.
О том что, Вячеслав Макаров собирается подать заявку на участие в выборах в Госдуму, сообщили "Ведомости Санкт-Петербург". Такое решение якобы было принято на заседании в Москве.
Ранее омбудсмен Шишлов выступил против многодневного голосования на выборах.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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