Омбудсмен Шишлов выступил против многодневного голосования на выборах

Он уверен, что такой способ голосования только увеличит риск фальсификации.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов в ходе ежегодного доклада в Законодательном собрании назвал основные особенности 2020 года. В их числе пандемия коронавируса и изменения в Конституции РФ.

Омбудсмен заявил, что вирус принес в нашу жизнь много горя, но в то же время поспособствовал росту гражданской солидарности и взаимопомощи.

Что касается поправок в Конституцию, то они создали предпосылки для радикального изменения всего правового поля, убежден Шишлов. Он заявил, что в 2020 году был принят ряд законов, ужесточающих государственный контроль и затрудняющих развитие гражданского общества, реализацию конституционных гарантий прав и свобод человека.

В частности, омбудсмен раскритиковал впервые опробованную на выборах практику многодневного голосования. Он считает, что такой способ голосования только увеличит риск фальсификации.

Ранее мы писали, что глава петербургского штаба Навального хочет пойти на выборы в ЗакС.

Фото: Piter.TV