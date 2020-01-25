Глава петербургского штаба Навального хочет пойти на выборы в ЗакС

Ирина Фатьянова выбрала третий округ на Петроградской стороне.

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова заявила о желании баллотироваться в Законодательное собрание города. Об этом она рассказала в видеообращении, которое появилось на сайте организации.

Фатьянова выбрала третий округ на Петроградской стороне. Именно туда уже долгое время избирается главный городской единоросс Вячеслав Макаров.

"Он уничтожил выборы, превратил Мариинский дворец в место не для дискуссий... поддержал обнуление сроков Путина и пенсионную реформу", - отметила Фатьянова, говоря о Макарове.

В случае победы оппозиционерка вместе со своими соратниками намерена "избавлять город от Единой России".

Ранее мы писали, что петербургская "Единая Россия" начала прием документов на участие в праймериз в ЗакС.

Фото: Instagram / madamirma