Петербургская "Единая Россия" начала прием документов на участие в праймериз в ЗакС

В числе тех, кто подал заявления, оказались представители молодого поколения.

Петербургское отделение партии "Единая Россия" официально открыло прием заявок на участие в предварительном голосовании для отбора кандидатов в ЗакС. Документы можно сдать до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Об этом сообщается на сайте партии.

Старт праймериз дали секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава регионального отделения партии Вячеслав Макаров. Они заявили, что обеспечат полную прозрачность и доверие к результатам голосования. В числе тех, кто уже подал заявления, оказались представители молодого поколения. Макаров назвал это "знаковым событием".

Документы принимают очно и в электронной форме. По итогам предварительного голосования будут сформированы списки кандидатов для участия в выборах в единый день голосования 19 сентября.

Ранее Тихановская объявила онлайн-голосование о переговорах между властью и оппозицией.

Фото: spb.er.ru