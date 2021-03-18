Тихановская объявила онлайн-голосование о переговорах между властью и оппозицией

Политик призвала белорусов отдать голос за проведение переговоров с Минском при международном посредничестве.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о запуске общенационального онлайн-голосования. Она спрашивает население республики о возможности переговоров с Минском при международном посредничестве. Соответствующее видеообращение размещено в социальных сетях политика.

Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем только мирным путем через переговоры при международном посредничестве….Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами. Светлана Тихановская, оппозиционный политик

Активистка отметила, что противники Александрв Лукашенка и действующей власти выбирают для борьбы не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. Она заметила, что чем больше в республике будет слышно таких голосов, тем быстрее требование о мирной передаче власти будет услышано. Тихановская уверена, что переговоры позволят оппозиции спасти сотни заключенных, а также обойтись без новых жертв на акциях протеста.

Литва заявила, что не намерена рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии.

Видео: Youtube/Светлана Тихановская