Лидер белорусской оппозиции в Финляндии встретилась с президентом

Светлана Тихоновская по 4 марта будет в Финляндии.

Финский президент обсудил со Светланой Тихановской роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Белоруссии. Саули Ниинистё встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, чтобы обсудить политическую обстановку в Минске.

У нас была интересная дискуссия о текущей ситуации в Белоруссии. Обсуждались, в частности, возможности ОБСЕ по продвижению на пути налаживания внутреннего диалога в Белоруссии. заявление Саули Ниинистё

Напомним, что Светлана Тихановская на протяжении четырех дней будет на территории Финляндии. Она находится в стране в сопровождении помощников и охраны. По данным "РИА Новостей", оппозиционерку поселили в отеле President. Гостиница располагается в шаговой доступности от местного парламента в центре Хельсинки. Кроме встречи с президентом государства политика также ждет общение с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.

Журналисты узнали, что Светлана Тихановская передвигается в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса. Она выбрала для поездок Audi A7, минивэн Mercedes и микроавтобус Volkswagen. По периметру политика постоянно охраняют четыре человека. Один из них точно может говорить на русском языке. Корреспондент "РИА Новостей" заявил, что во время онлайн-общения Тихановской в финском Институте внешней политики вопросы от российских СМИ были проигнорированы.

В окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии.

Видео: TG / РИА Новости