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В окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии
Сегодня, 15:24
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matveyvn

В окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии

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Подчёркивается, что Тихановская поддерживает только мирные методы протеста.

В окружении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии. С заявлением выступила её пресс-секретарь Анна Красулина.

По её словам, во время предвыборной кампании и выборов Тихановская общалась и продолжает общаться сейчас с огромным количеством людей.

Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов.

Анна Краснулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Она подчеркнула, что Тихановская поддерживает только мирные методы протеста — об этом говорится во всех её заявлениях с начала протестов в Белоруссии.

Ранее СК Белоруссии передал в прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской.

Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская"

Теги: белоруссия, протесты в белоруссии, тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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