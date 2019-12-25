В окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии

Подчёркивается, что Тихановская поддерживает только мирные методы протеста.

В окружении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии. С заявлением выступила её пресс-секретарь Анна Красулина.

По её словам, во время предвыборной кампании и выборов Тихановская общалась и продолжает общаться сейчас с огромным количеством людей.

Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Анна Краснулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Она подчеркнула, что Тихановская поддерживает только мирные методы протеста — об этом говорится во всех её заявлениях с начала протестов в Белоруссии.

Ранее СК Белоруссии передал в прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской.

Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская"