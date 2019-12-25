Литва заявила, что не намерена рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

Литва заявила, что не намерена рассматривать запрос Генеральной прокуратуры Минска о выдаче Светланы Тихановской Белоруссии. Об этом рассказал руководитель внешнеполитического ведомства республики Габриэлюс Ландсбергис. Слова чиновника приводятся на официальном сайте пресс-службы МИД Вильнюса.
Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование.
Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы
Напомним, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская находится на территории Литвы с августа прошлого года. На родине политика обвиняют в уголовном преступлении. Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Литва останется каменной стеной, за которой смогут найти защиту все лица, преследуемые политическими режимами. Он завал, что оппозиционные деятели могут чувствовать себя в безопасности в Литве.
Генпрокуратура Белоруссии направила Литве запрос об экстрадиции Тихановской.
Фото: Pixabay.com
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