Литва заявила, что не намерена рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил Минску на запрос о возвращении в республику политического оппозиционного деятеля.

Литва заявила, что не намерена рассматривать запрос Генеральной прокуратуры Минска о выдаче Светланы Тихановской Белоруссии. Об этом рассказал руководитель внешнеполитического ведомства республики Габриэлюс Ландсбергис. Слова чиновника приводятся на официальном сайте пресс-службы МИД Вильнюса.

Быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Напомним, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская находится на территории Литвы с августа прошлого года. На родине политика обвиняют в уголовном преступлении. Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Литва останется каменной стеной, за которой смогут найти защиту все лица, преследуемые политическими режимами. Он завал, что оппозиционные деятели могут чувствовать себя в безопасности в Литве.

Генпрокуратура Белоруссии направила Литве запрос об экстрадиции Тихановской.

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