Генпрокуратура Белоруссии направила Литве запрос об экстрадиции Тихановской

Политического деятеля хотят привлечь к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве запрос об экстрадиции Светланы Тихановской. Республиканское надзорное ведомство требует от коллег выдать оппозиционного политика для привлечения ее к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. заявление Генпрокуратуры Белоруссии в Telegram-канале

На данный момент известно, что Гомельский областной суд будет рассматривать дела четырех сторонников Светланы Тихановской. В Генпрокуратуре заявили, что доверенные лица политика действовали по предварительному сговору. Их подозревают в планировали массовых беспорядков на территории города, попытке захвата органов управления, а также в намерении установить собственных руководителей в администрации Гомеля.

Лидер белорусской оппозиции в Финляндии встретилась с президентом.

Фото: Telegram/Пул Первой