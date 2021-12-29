МВД хочет взыскать с оппозиционерки Ирины Фатьяновой почти 4 млн рублей

Ведомство считает Фатьянову причастной к организации прошлогодних митингов в поддержку Алексея Навального.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти хочет взыскать через суд с соратницы Алексея Навального Ирины Фатьяновой почти 4 млн рублей. Ведомство подало иск в Дзержинский районный суд. В понедельник, 10 января, Фатьянова опубликовала в соцсетях листок бумаги с соответствующим исковым заявлением.

В полиции хотят, чтобы женщина возместила ущерб за "причинение ущерба" в результате несогласованных протестов в городе 23 и 31 января 2020 года.

Летом 2021 года к Фатьяновой приходили с обысками по делу о "перекрытии дорог". Тогда у нее изъяли всю технику.

Напомним, Ирина Фатьянова покинула Россию в прошедшем ноябре. Теперь она проживает в Грузии.

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова