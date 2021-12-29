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МВД хочет взыскать с оппозиционерки Ирины Фатьяновой почти 4 млн рублей
Сегодня, 15:53
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МВД хочет взыскать с оппозиционерки Ирины Фатьяновой почти 4 млн рублей

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Ведомство считает Фатьянову причастной к организации прошлогодних митингов в поддержку Алексея Навального.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти хочет взыскать через суд с соратницы Алексея Навального Ирины Фатьяновой почти 4 млн рублей. Ведомство подало иск в Дзержинский районный суд. В понедельник, 10 января, Фатьянова опубликовала в соцсетях листок бумаги с соответствующим исковым заявлением.

В полиции хотят, чтобы женщина возместила ущерб за "причинение ущерба" в результате несогласованных протестов в городе 23 и 31 января 2020 года. 

Летом 2021 года к Фатьяновой приходили с обысками по делу о "перекрытии дорог". Тогда у нее изъяли всю технику.

Напомним, Ирина Фатьянова покинула Россию в прошедшем ноябре. Теперь она проживает в Грузии.

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова

Теги: ирина фатьянова, митинги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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