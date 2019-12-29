Спасенным в Ленобласти медвежатам-сиротам придумали имена

Малышей назвали Балу, Боней и Буяном.

Медвежатам, спасенным в Бокситогорском районе Ленобласти 28 февраля, дали имена. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства 2 марта. Малышей назвали Балу, Буяном и Боней.

Все три клички выбирали сами местные жители в соцсетях: из ста вариантов в финал вышло семь, победили те, кому было отдано больше всего голосов в опросе. Одинаковая первая буква у всех малышей – дань традиции Центра спасения медвежат-сирот, сотрудники всегда называют питомцев по первой букве района, где находят животных.

Зверята находятся на попечении в Центре в Тверской области, там уже живет маленькая Машенька, которую не так давно нашли в Гатчинском районе. Медвежат нашли в пустой берлоге без матери в ходе лесозаготовительных работ и оперативно передали в Тверскую область. Там зверят выходят и адаптируют к взрослой жизни в естественной среде обитания.

Ранее мы рассказывали, как петербуржцы спасли болеющую собаку, которую выкинули в мусорный бак.

Видео: Центр спасения медвежат-сирот / "ВКонтакте"