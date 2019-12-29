В Ленобласти спасли от обморожения трёх медвежат

Медведицу спугнули лесорубы.

Накануне вечером в Бокситогорском районе на месте заготовки леса были обнаружены три медвежонка. Медведицу напугали лесорубы и есть вероятность, что она больше не вернется. Информацию опубликовали в группе "Охотнадзор47" в соцсети "ВКонтакте".

Медвежата чудом уцелели, так как земля из-за мороза была ледяная, снега почти нет. Малышей уже вытащили из берлоги, сейчас они находятся в Центре спасения медвежат-сирот.

Когда медвежата подрастут, их всех выпустят на волю. Чтобы это происходило безболезненно, общение с людьми будет ограничено.

Накануне Ленинградский зоопарк показал фото медвежат Услады.

Фото и видео: ВК/ Охотнадзор/47