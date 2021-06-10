В Лодейнопольском районе спасли двух медвежат

во время вырубки леса в Лодейнопольском районе пострадала берлога. Из-за этого медведица ушла, оставив медвежат. В таких ситуациях медведица больше не возвращается.

В Ленобласти спасли двух медвежат, которых бросила мать. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по животному миру региона.

Как оказалось, во время вырубки леса в Лодейнопольском районе пострадала берлога. Из-за этого медведица ушла, оставив медвежат. В таких ситуациях медведица больше не возвращается к своим детям.

Медвежат доставили на реабилитацию в "Центр спасения медвежат-сирот" в Тверскую область. Самцу и самке 2,5 месяца, они чувствуют себя хорошо.

В марте егерь спас медвежат в Лужском районе. Он обнаружил следы волочения около деревни Хвашно. Егерь прошел по ним и обнаружил место забоя медведя, медвежата остались сиротами.

Видео: Telegram / "Охотнадзор 47" Ленобласть