В Лужском районе егерь спас осиротевших медвежат

Медвежат передали в центр спасения медвежат-сирот.

В Ленобласти 2 марта примерно в 15:00 егерь Ленинградского общества Охотников и Рыболовов около деревни Хвашно обнаружил следы волочения. Он прошел по ним и обнаружил место забоя медведя, а также следы, которые вели на территорию Новгородской области. Информация об этом появилась в группе "Комитет по животному миру Ленинградской области" во "ВКонтакте".

В результате егерь сообщил о добыче в соответствующие комитеты, в том числе Новгородской области.

Место незаконной добычи находилось в 3,5 км. от границы Ленинградской области, на территории Общедоступных охотничьих угодий Шимского района Новгородской области. На место была вызвана следственная группа, проведены следственные действия, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день егерь вновь решил пойти на то место, однако в этот раз услышал слабый писк. Это оказались медвежата, теперь уже осиротевшие. В результате медвежат извлекли из берлоги, отогрели и передали в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

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Видео: ВКонтакте / Комитет по животному мира Ленинградской области