В центре Петербурга сгорело офисное помещение

На месте работают спасатели.

В центре Петербурга сегодня, 6 марта, произошел пожар в доме №53 по улице Восстания. Горело офисное помещение на втором этаже здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Отмечается, что сообщение о возгорании было получено в 11:29, а потушить огонь спасателям удалось уже в 11:54. В результате выгорело офисное помещение площадью 10 квадратных метров.

Огонь тушили 17 человек и три единицы спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Евгения Динер