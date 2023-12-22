На проспекте Чернышевского ночью горела коммуналка

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Центральном районе произошел пожар. На проспекте Чернышевского в доме № 11/57 вспыхнула обстановка в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:59. Пламя охватило один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В 05:12 пожар удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv