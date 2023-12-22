Рабочего госпитализировали после обрушения грунта у АЗС на Колпинском шоссе

Рабочий получил тяжёлые травмы при выполнении земельных работу у автозаправки на Колпинском шоссе. Под ним обрушился грунт, стало известно Piter.tv.
Пострадавшего мужчину госпитализировали с закрытой травмой живота и повреждением внутренних органов, закрытым переломом костей таза и травматическим шоком.
Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Ещё один рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине.
Фото: Piter.tv
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