Рабочего госпитализировали после обрушения грунта у АЗС на Колпинском шоссе

Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Рабочий получил тяжёлые травмы при выполнении земельных работу у автозаправки на Колпинском шоссе. Под ним обрушился грунт, стало известно Piter.tv.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с закрытой травмой живота и повреждением внутренних органов, закрытым переломом костей таза и травматическим шоком.

Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ещё один рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине.

Фото: Piter.tv