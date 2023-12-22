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Рабочего госпитализировали после обрушения грунта у АЗС на Колпинском шоссе
Сегодня, 12:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рабочего госпитализировали после обрушения грунта у АЗС на Колпинском шоссе

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Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Рабочий получил тяжёлые травмы при выполнении земельных работу у автозаправки на Колпинском шоссе. Под ним обрушился грунт, стало известно Piter.tv.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с закрытой травмой живота и повреждением внутренних органов, закрытым переломом костей таза и травматическим шоком.

Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ещё один рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине.

Фото: Piter.tv

Теги: азс, колпинское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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