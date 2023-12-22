Рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине

Во время реконструкции Пушкинского аэродрома один из рабочих получил тяжёлые травмы и попал в больницу, стало известно Piter.tv.
Пострадавшим оказался 46-летний мигрант, которого в медицинское учреждение доставил знакомый. По предварительной информации, пострадавший упал со стремянки с высоты около трёх метров.
Врачи диагностировали у рабочего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, отёк головного мозга и другие травмы.
На выходных 16-летняя петербурженка пыталась сбежать по простыне из дома и сорвалась.
Фото: unsplash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все