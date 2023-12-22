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Рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине
Сегодня, 10:42
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Рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине

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По предварительной информации, пострадавший упал со стремянки с высоты около трёх метров.

Во время реконструкции Пушкинского аэродрома один из рабочих получил тяжёлые травмы и попал в больницу, стало известно Piter.tv.

Пострадавшим оказался 46-летний мигрант, которого в медицинское учреждение доставил знакомый. По предварительной информации, пострадавший упал со стремянки с высоты около трёх метров.

Врачи диагностировали у рабочего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, отёк головного мозга и другие травмы.

На выходных 16-летняя петербурженка пыталась сбежать по простыне из дома и сорвалась.

Фото: unsplash

Теги: аэродром, рабочий
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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