Рабочий пострадал при реконструкции аэродрома в Пушкине

По предварительной информации, пострадавший упал со стремянки с высоты около трёх метров.

Во время реконструкции Пушкинского аэродрома один из рабочих получил тяжёлые травмы и попал в больницу, стало известно Piter.tv.

Пострадавшим оказался 46-летний мигрант, которого в медицинское учреждение доставил знакомый. По предварительной информации, пострадавший упал со стремянки с высоты около трёх метров.

Врачи диагностировали у рабочего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, отёк головного мозга и другие травмы.

На выходных 16-летняя петербурженка пыталась сбежать по простыне из дома и сорвалась.

Фото: unsplash