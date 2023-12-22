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16-летняя петербурженка пыталась сбежать по простыне из дома и сорвалась
Сегодня, 10:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

16-летняя петербурженка пыталась сбежать по простыне из дома и сорвалась

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Сбросив простыню со второго этажа, она попыталась по ней спуститься, но сорвалась.

Несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу, упав со второго этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу в тяжёлом состоянии поступила 16-летняя девочка, которую госпитализировали с Софийской улицы. Пострадавшую нашли на земле, медики диагностировали у неё сотрясение мозга и кататравму.

Оказалось, подросток пыталась сбежать из дома. Сбросив простыню со второго этажа, она попыталась по ней спуститься, но сорвалась. Проводится проверка по данному инциденту.

Ранее в Ломоносове малыш съел клей.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, побег, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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