16-летняя петербурженка пыталась сбежать по простыне из дома и сорвалась

Сбросив простыню со второго этажа, она попыталась по ней спуститься, но сорвалась.

Несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу, упав со второго этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу в тяжёлом состоянии поступила 16-летняя девочка, которую госпитализировали с Софийской улицы. Пострадавшую нашли на земле, медики диагностировали у неё сотрясение мозга и кататравму.

Оказалось, подросток пыталась сбежать из дома. Сбросив простыню со второго этажа, она попыталась по ней спуститься, но сорвалась. Проводится проверка по данному инциденту.

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Фото: Piter.tv