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В Ломоносове малыш съел клей
Сегодня, 16:54
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В Ломоносове малыш съел клей

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Родители мальчика рассказали, что ребенок проглотил клей во время игры.

Накануне вечером, 21 марта, в Ломоносове ребенок съел клей "Момент". Инцидент произошел в доме на Павловском проспекте. 

По информации Piter.tv, на место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи. Ребенок получил химический ожог. Пострадавшего двухлетнего малыша доставили в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители мальчика рассказали, что ребенок проглотил клей во время игры. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что мальчик выпал из автобуса в Парголово.

Фото: Piter.tv

Теги: врач, ломоносов, ребенок, съел опасный клей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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