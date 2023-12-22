В Ломоносове малыш съел клей

Родители мальчика рассказали, что ребенок проглотил клей во время игры.

Накануне вечером, 21 марта, в Ломоносове ребенок съел клей "Момент". Инцидент произошел в доме на Павловском проспекте.

По информации Piter.tv, на место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи. Ребенок получил химический ожог. Пострадавшего двухлетнего малыша доставили в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители мальчика рассказали, что ребенок проглотил клей во время игры. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv