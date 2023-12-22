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Мальчик выпал из автобуса в Парголово
Сегодня, 16:55
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Мальчик выпал из автобуса в Парголово

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с травмированием ребёнка.

В среду, 20 марта, в Парголово произошёл неприятный инцидент: из рейсового автобуса выпал 13-летний школьник. По данным пресс-службы ГУ СК РФ по Петербургу, в результате падения мальчик получил травмы позвоночника.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с травмированием ребёнка. Выполнение данного поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

В СК также указывают на неадекватное предоставление услуг по перевозке пассажиров, как причину инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что в СК РФ обратили внимание на случай истязания детей на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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