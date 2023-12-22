В СК РФ обратили внимание на случай истязания детей на Народного Ополчения

Следственными органами регионального СК проводится предварительное расследование данного случая.

Двух детей подвергли истязаниям в Петербурге. Региональный следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что на проспекте Народного Ополчения были обнаружены двое детей без присмотра взрослых. Свидетели увидели трёхлетнюю девочку на улице, а в квартире дом по указанной улице была найдена её девятимесячная сестра.

Следственными органами регионального СК проводится предварительное расследование данного случая. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить отчет о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее глава Следкома поручил провести проверку после падения ребенка с заброшенного здания в Сланцах.

Фото: Информационный центр СК РФ