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Глава Следкома поручил провести проверку после падения ребенка с заброшенного здания в Сланцах
Сегодня, 14:41
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Глава Следкома поручил провести проверку после падения ребенка с заброшенного здания в Сланцах

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Местные жители рассказали, что  подобные происшествия на территории недостроенного здания уже случались.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об обстоятельствах падения ребенка в Сланцах. Подросток свалился с высоты седьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 10 марта. Известно, что дети попали на территорию недостроенного дома. Один из них упал с большой высоты. Пострадавшего 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему сейчас оказывается квалифицированная помощь.

Местные жители рассказали, что  подобные происшествия там уже случались. Но территорию никто не охраняет, ограждения у заброшенного здания до сих пор нет.

Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах. Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального следственного управления Сергея Сазина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Фото: СК РФ

Теги: александр бастрыкин, глава следкома, падения ребенка, сланцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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