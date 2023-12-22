Глава Следкома поручил провести проверку после падения ребенка с заброшенного здания в Сланцах

Местные жители рассказали, что подобные происшествия на территории недостроенного здания уже случались.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об обстоятельствах падения ребенка в Сланцах. Подросток свалился с высоты седьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 10 марта. Известно, что дети попали на территорию недостроенного дома. Один из них упал с большой высоты. Пострадавшего 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему сейчас оказывается квалифицированная помощь.

Местные жители рассказали, что подобные происшествия там уже случались. Но территорию никто не охраняет, ограждения у заброшенного здания до сих пор нет.

Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах. Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального следственного управления Сергея Сазина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Фото: СК РФ