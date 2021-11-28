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В Колпино пенсионерка отдала злоумышленникам 200 тыс. рублей
Сегодня, 12:00
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В Колпино пенсионерка отдала злоумышленникам 200 тыс. рублей

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Они сказали, что ее дочь попала в ДТП.

В полицию Колпинского района обратился 37-летний мужчина. Он сообщил правоохранителям, что к его 86-летней бабушке пришел неизвестный. Он представился следователем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Инцидент произошел 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Злоумышленник сказал пожилой женщине, чтобы избежать уголовной ответственности необходимо заплатить 200 тыс. рублей. После услышанного пенсионерка передала деньги неизвестному.

По данном факту было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обманувшие пенсионерку пытались скрыться в Иваново, но их задержали.

Ранее мы сообщали, что в Пулково отменили около полсотни рейсов 6 марта. 

Фото: pixabay 

Теги: злоумышленники, пенсионерка отдала злоуммышленникам деньги, происшествия в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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