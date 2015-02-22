В Пулково отменили около полсотни рейсов 6 марта

Отменены рейсы, в том числе, в Шарм-эль-Шейх, Симферополь и Москву.

В воскресенье, 6 марта, в аэропорту Пулково отменили более 50 рейсов. Вылеты отменили в Шарм-эль-Шейх, Милан, Симферополь, Москву и другие города. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Так, например, отменили рейс из Петербурга в Челябинск, самолет должен был вылететь в 11:00. В 11:20 не вылетел самолет в Симферополь, а в 11:25 – в Будапешт.

Кроме того, некоторые рейсы задерживаются. Так, по данным онлайн-табло, задержится рейс в Алмату и Нижний Новгород. Вылет должен был состояться в 21:05 и 21:15 соответственно.

Ранее Piter.TV сообщал, что в небе над Кронштадтом в ночь на 6 марта заметили северное сияние.

Фото: Piter.TV