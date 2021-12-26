В небе над Кронштадтом в ночь на 6 марта заметили северное сияние

Это произошло в ночь с 5 на 6 марта.

В ночь с 5 на 6 марта в небе над Кронштадтом жители заметили северное сияние. Фотографии появились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Северное сияние было видно невооруженным взглядом недалеко от станции "Дубочки" (Ломоносовский район), а также на острове Мощный (Кингисеппский район). В комментариях под постом некоторые пользователи сообщают, что им не удалось лицезреть это природное явление. Они попросили "охотников" за северным сиянием организовать экскурсию.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге будут в режиме реального времени отслеживать экономическую ситуацию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Денис Фошин