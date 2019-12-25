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В небе над Парнасом в ночь на 12 марта заметили северное сияние
Сегодня, 13:04
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В небе над Парнасом в ночь на 12 марта заметили северное сияние

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Отмечается, что пик северного сияния пришелся на Архангельскую область.

В ночь с 11 на 12 марта в небе над Парнасом горожане заметили северное сияние. Как сообщается в телеграм-канале "Астро фото болото", пик северного сияние пришелся на Архангельскую область, а не на Петербург.

Друзья!!!! Что творилось в небе над Парнасом этой ночью сложно описать! Снизу туман, фонари от стройки малоэтажек для молодых семей, машины туда-сюда снуют, суета сует. Но стоит чуть выше поднять глаза, а там - чудеса! , - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что накануне, 11 марта, петербуржец запечатлел Северное сияние над Ладожским озером. 

Фото: Telegram / @astrophotoboloto 

Теги: северное сияние, северное сияние в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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