В небе над Парнасом в ночь на 12 марта заметили северное сияние

Отмечается, что пик северного сияния пришелся на Архангельскую область.

В ночь с 11 на 12 марта в небе над Парнасом горожане заметили северное сияние. Как сообщается в телеграм-канале "Астро фото болото", пик северного сияние пришелся на Архангельскую область, а не на Петербург.

Друзья!!!! Что творилось в небе над Парнасом этой ночью сложно описать! Снизу туман, фонари от стройки малоэтажек для молодых семей, машины туда-сюда снуют, суета сует. Но стоит чуть выше поднять глаза, а там - чудеса! , - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что накануне, 11 марта, петербуржец запечатлел Северное сияние над Ладожским озером.

Фото: Telegram / @astrophotoboloto