В ночь с 18 на 19 сентября петербуржцы могут наблюдать северное сияние

Явлению поспособствуют ясная погода и минимальная засветка вокруг.

Ночью с 18 на 19 сентября в Петербурге можно наблюдать северное сияние. Об этом пишет телеграм-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Помимо Северной столицы, явление увидят жители других регионов России. Сиянию поспособствуют ясная погода и минимальная засветка вокруг – значения приобретут экстремальный характер. Возможны яркие вспышки.

Отметим, что минувшей ночью явление было замечено на Парнасе.

Ранее на Piter.TV: северное сияние дважды наблюдали в Петербурге ночью 15 сентября.

Фото: Телеграм / АстроФотоБолото : Атмосферное