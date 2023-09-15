Северное сияние дважды наблюдали в Петербурге ночью 15 сентября

Яркие вспышки засняли в Северной столице и в пригороде.

В ночь на пятницу, 15 сентября, небо в Петербурге дважды озарили вспышки северного сияния. Об этом сообщили охотники за Авророй в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Фотографы запечатлели первые кадры вечером, а затем отправились в пригород, где не видно засветки. Первые ленты пробежали по небу примерно в 00:40, после чего половина горизонта озарилась ярко-зелёным светом

Когда активная фаза прошла, сидели еще и долго в чате обсуждали, где какие столбики виднеются. И да, ночью было хоть и ветрено, но достаточно тепло.

Катя Стрельникова, фотограф

Также Северное сияние можно было увидеть над Ладожским озером в конце августа.

Фото и видео: Telegram / Астро Фото Болото: Атмосферное (Катя Стрельникова)