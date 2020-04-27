Над Ладожским озером в выходные можно было увидеть северное сияние

Петербуржцы смогли запечатлеть северное сияние. Оно появилось в небе над Ладожским озером.

Северное сияние осветило небо Ленинградской области, и местные жители вместе с приезжими гостями не упустили возможности запечатлеть это явление и поделиться им в своих социальных сетях с восхищением. Об этом сообщили в телеграм-канале "АстроФотоБолото".

Великолепное природное зрелище раскрылось над поверхностью Ладожского озера в ночь с 26 августа. Следует подчеркнуть, что яркие зеленоватые и лиловые вспышки сверкали прямо у горизонта.

Ранее сообщалось, что в енобласти заметили звездопад в ночь на 14 августа.

Фото: Telegram / "АстроФотоБолото" (Катя Стрельникова)

