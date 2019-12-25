В Ленобласти заметили звездопад в ночь на 14 августа

В Ленинградской области заметили звездопад из "Персеидов". Александр Дрозденко опубликовал фото.

Через территорию Ленинградской области, исходя из созвездия Персея, проходит путь августовского метеорного потока, известного как "Персеиды". Губернатор Александр Дрозденко опубликовал в своем телеграм-канале фотографии этого явления 14 августа.

Персеиды названы в честь созвездия Персей, откуда, при ближайшем рассмотрении появляются "падающие звезды". В этом году пик активности Персеид пришелся на 11-12 августа, в течение которых астрономы наблюдали до 100 метеоров в час.

Для наилучшего наблюдения за метеорами рекомендуется выбрать место в горах. Тем не менее, на территории Ленинградской области также можно найти подходящие места для фотографирования этого природного явления.

В конце губернатор пожелал хорошей недели для жителей Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что петербуржцы наблюдали яркое суперлуние на севере города в июле.

Фото: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко