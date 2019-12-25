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Петербуржцы наблюдали яркое суперлуние на севере города
Сегодня, 8:29
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Петербуржцы наблюдали яркое суперлуние на севере города

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Необычно огромная луна озарила небо примерно в 3:40.

Ночью на среду, 5 июля, жители Приморского района Петербурга наблюдали яркое суперлуние. Огромное лунное яблоко зависло над "Лахта Центром": фотографии выложили пользователи Telegram-канала "АстроФотоБолото".

Лунища только что на Комендантском проспекте, СПб. Все еще суперлуние пока.

сообщили в комментариях к посту

Необычно огромная луна озарила небо примерно в 3:40. Также её можно было увидеть на юге города в Московском районе.

В начале лета у  "Лахта Центра" заметили "клубничную" луну.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Cate Archer)

Теги: санкт-петербург, суперлуние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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