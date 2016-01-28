В Петербурге будут в режиме реального времени отслеживать экономическую ситуацию

Городские власти будут, в том числе, контролировать запасы продуктов.

Петербургские власти в режиме реального времени будут отслеживать экономическую ситуацию в городе. Об это заявил губернатор Александр Бегло во время заседания оперативного штаба по обеспечению социальной стабильности, сообщает пресс-служба Смольного.

Наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Необходимо в режиме реального времени мониторить ситуацию по всем ключевым направлениям. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам градоначальника, высокотехнологичные производства, финансовый сектор, а также транспорт окажутся под ударом. В сфере информационных технологий также возникнут некоторые трудности.

Так, городские власти будут контролировать запасы продуктов непродовольственных товаров первой необходимости, а также лекарств. Следить власти будут и за ценами. Особое внимание будет уделяться рынку труда и сохранению рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге магазины крупной торговой сети обеспечены товарами. Речь идет про магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Фото: Piter.TV