Беглов поздравил петербуржцев с Днём программиста

Северная столица разрабатывает Стратегию цифровой трансформации до 2030 года.

Губернатор Санкт-ПетербургаАлександр Беглов поздравил программистов с профессиональным праздником и рассказал о планах цифровой трансформации города до 2030 года. В своем обращении глава города подчеркнул статус Северной столицы как одного из ведущих научно-технологических центров России.

"Новаторские идеи и мастерство петербургских студентов и молодых специалистов известны далеко за пределами города. Ярким примером стала недавняя блестящая победа команды СПбГУ в финале ICPC World Finals 2025 — крупнейшей в мире студенческой олимпиаде по программированию" Александр Беглов

Губернатор сообщил, что в этом году началась разработка обновлённой Стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга до 2030 года, которая будет охватывать образование, здравоохранение, транспорт и социальную сферу. Особое внимание уделяется развитию государственных информационных служб: на Портале Госуслуг Санкт-Петербурга оказывается более 350 электронных услуг, а сервис "Наш Петербург" помог решить более 6,5 миллионов вопросов.

Среди планов на 2026 год — создание Центра развития искусственного интеллекта, внедрение сервисов для получения льготных лекарств по электронному сертификату, обеспечение оплаты проезда с помощью биометрии и развитие Электронного магазина. Петербург также вошел в число 28 регионов, где протестирована цифровая управленческая панель — "дашборд Губернатора".

Беглов поблагодарил петербургских IT-специалистов за профессионализм и вклад в развитие города, отметив, что именно они являются архитекторами цифрового будущего Северной столицы.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов