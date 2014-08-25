Компании Северо-Запада рассказали, как проходят цифровую трансформацию с помощью Сбера

Сегодня более тысячи корпоративных клиентов Сбербанка кардинально перестраивают свои бизнес-процессы. Технологии помогают компаниям повышать производительность, улучшать финансовые показатели и становиться лидерами в своих отраслях.

На конференции в Петербурге предприниматели вместе со своими клиентскими менеджерами презентовали лучшие практики цифровой трансформации

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Про актуальность говорить абсолютно бессмысленно. Все её осознают, и присутствующие здесь точно к 2026 году будут лучше остальных. Особенность сегодняшнего мастер-класса, что рассказывать про свой опыт цифровых трансформация будут клиент, не банк.

Инструменты цифровой трансформации давно отработаны командой Сбера, однако для каждого клиента выбирается собственный сценарий. Это позволяет создать цифровое конкурентное преимущество компании, повысить скорость и гибкость бизнес-процессов. Эксперты Сбера провели работу по созданию единой IT-инфраструктуры для многофункционального бизнеса холдинга "Лотос" из Карелии.

Роман Белуга, директор по развитию холдинга "Лотос":

Мы предполагаем объединить все ресурсы группы компаний в одном цифровом продукте, чтобы это было максимально полезно и удобно для нашего пользователя, наших гостей, потребителей наших услуг и также гостей города в области туризма. Мы планируем увеличить трафик и лояльность наших гостей и клиентов.

Еще одним успешным кейсом стала цифровая трансформация корпорации Thermex - проект по созданию экосистемы технологий на рынке домашней инженерии.

Сергей Федоринов, генеральный директор компании "Акватерм":

Цифровая инноватика, она требует абсолютно новых организационных подходов для того, чтобы реализовать сложную бизнесовую, прежде всего, архитектуру, и, как следствие, IT-архитектуру. И нужен партнер, который, с одной стороны, обладает высокой степенью компетенции, у которого есть большие и широкие выходы на современные технологии, и который обладает при этом достаточной гибкостью для того, чтобы разрабатывать новые инновационные проекты.

Цифровая трансформация каждой компании начинается с разработки стратегии и реинжиниринга процессов с помощью современных технологий. При этом все сервисы и инфраструктурные решения экосистемы Сбера размещены в центрах обработки данных на территории России.