В Петербурге магазины крупной торговой сети обеспечены товарами

Склады дополнительно загружают ключевыми товарами.

Компания X5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заявила, что в Петербурге все магазины обеспечены товарами, с поставками перебоев нет.

Как сообщает "Петербургский дневник", ранее по Сети разошелся фейк о том, что в магазинах начались перебои, а также то, что были введены ограничения на покупку.

Запасы на распределительных центрах и складах достаточны для удовлетворения спроса, в настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями, – сообщает пресс-служба компании.

Как сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, у людей может начаться паника из-за таких фейков. С этим бороться можно только при помощи объяснения ситуации.

Ранее Piter.TV сообщал, что основной корпус больницы Святого Георгия вернулся к плановой работе.

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