Основной корпус больницы Святого Георгия вернулся к плановой работе

Ранее здесь лечили пациентов с коронавирусом.

Основной корпус больницы Святого Георгия в Петербурге вновь вернулся к плановой работе. Ранее здесь оказывали помощь пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что после капремонта открываются примерное и хирургическое отделения. Время диагностики удалось сократить почти в два раза благодрая новейшим технологиям.

К плановой работе больница вернулась в связи с тем, что был построен новый корпус-трансформер на 305 койко-мест. Здесь продолжат принимать пациентов с коронавирусом. В основном корпусе медучреждения более 32 тыс. пациентов с коронавирусом получили помощь.

Ранее мы сообщали, что с марте в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов.

Фото: Piter,.TV