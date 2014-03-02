  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Основной корпус больницы Святого Георгия вернулся к плановой работе
Сегодня, 9:23
168
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Основной корпус больницы Святого Георгия вернулся к плановой работе

0 0

Ранее здесь лечили пациентов с коронавирусом.

Основной корпус больницы Святого Георгия в Петербурге вновь вернулся к плановой работе. Ранее здесь оказывали помощь пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что после капремонта открываются примерное и хирургическое отделения. Время диагностики удалось сократить почти в два раза благодрая новейшим технологиям.

К плановой работе больница вернулась в связи с тем, что был построен новый корпус-трансформер на 305 койко-мест. Здесь продолжат принимать пациентов с коронавирусом. В основном корпусе медучреждения более 32 тыс. пациентов с коронавирусом получили помощь.

Ранее мы сообщали, что с марте в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов. 

Фото: Piter,.TV  

Теги: больница святого георгия, пандемия коронавируса, плановая медицинская помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии