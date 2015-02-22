В марте в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов

С 6 по 29 марта в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов. Дело в том, что по улице Маршала у Парашютной улице закроют движение транспорта из-за работы на сетях водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба комтранса.
Изменения затронуты автобусы № 85, 122, 182, 184 и 194.
Напомним, что с апреля в Петербурге стартует транспортная реформа. В ее рамках собираются ликвидировать коммерческие маршруты. Кроме того, власти расширят сеть соцмаршрутов и планируется охватить все востребованные городские направления.
Ранее Piter.TV сообщал, что Дворцовый мост подсветят в зеленый и оранжевый цвета в честь 8 марта.
Фото: Piter.TV
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