В марте в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов

Движение будет закрыто по улице Маршала Новикова у Парашютной улицы.

С 6 по 29 марта в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов. Дело в том, что по улице Маршала у Парашютной улице закроют движение транспорта из-за работы на сетях водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба комтранса.

Изменения затронуты автобусы № 85, 122, 182, 184 и 194.

Напомним, что с апреля в Петербурге стартует транспортная реформа. В ее рамках собираются ликвидировать коммерческие маршруты. Кроме того, власти расширят сеть соцмаршрутов и планируется охватить все востребованные городские направления.

Ранее Piter.TV сообщал, что Дворцовый мост подсветят в зеленый и оранжевый цвета в честь 8 марта.

Фото: Piter.TV