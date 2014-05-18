Программу бесплатной медпомощи для петербуржцев в 2024 году оценили в 250 млрд рублей

Эта сумма превышает показатели 2022 года на 17,775, или на 32,12 млрд рублей.

Стоимость территориальной программы бесплатной медицинской помощи для жителей Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов составит 252,67 млрд рублей. Эта сумма превышает показатели 2022 года на 17,775, или на 32,12 млрд рублей. Решение было принято на заседании правительства Северной столицы в среду, 6 декабря.

Городская казна выделит на бесплатную медпомощь за указанный период 102,5 млрд рублей. Ещё 150,16 млрд будет получено в рамках территориальной программы медицинского страхования (ОМС). На оказание бесплатной медпомощи одному петербуржцу установлен норматив в 18 200 рублей (или 24 800 рублей с учётом средств ОМС).

Наконец, 13,7 млрд рублей будут выплачены медикам и пойдут на финансовое обеспечение госучреждений здравоохранения. Приём горожан будет вестись в 450 различных медицинских учреждениях, из которых 379 оказывают услуги в рамках полиса ОМС.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге досрочно выплатят часть социальных выплат за январь.

Фото: Piter.TV