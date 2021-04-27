В Петербурге досрочно выплатят часть социальных выплат за январь

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга.

Губернатор Петербурга распорядился выплатить льготы на проживание в городе в первой половине января 2024 года до конца 2023 года, чтобы обеспечить соблюдение прав и интересов льготных категорий граждан. К этим категориям относятся малоимущие семьи с детьми, многодетные семьи, матери, усыновившие детей, инвалиды с детства, ветераны и другие лица, нуждающиеся в социальной поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эти досрочные выплаты будут осуществляться с 3 по 22 декабря 2023 года через отделения Почты России и кредитные организации в соответствии с утвержденным графиком. Ожидается, что выплату получат 271 тысяч горожан, из которых более 169 тысяч являются получателями пособий на детей. В декабре можно будет получить, например, компенсационную выплату на покрытие расходов, связанных с увеличением стоимости жизни, для детей из многодетных семей, социальную выплату для студенческих семей или ежемесячное пособие для детей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге назначены выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Piter.TV