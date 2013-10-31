В Петербурге назначены выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Одиноразовое пособие составило 10 тысяч рублей.

Губернатор Петербурга подписал законопроект "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", который предусматривает ежегодные денежные выплаты в честь Дня Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2024 года конкретные категории граждан Российской Федерации, проживающих или имеющих место жительства в Петербурге, будут иметь право на одноразовое пособие в размере 10 тысяч рублей.

Это пособие будет предоставлено следующим категориям граждан: инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, а также тем, кто проживал (или родился) в Ленинграде в период блокады. Кроме того, вдовы погибших инвалидов и участников войны, а также лица, родившиеся до 1945 года имеют право на выплату в размере 5 тысяч рублей.

Все обозначенные выплаты будут осуществляться из городского бюджета.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поезде.

Фото: Piter.TV