С 1 декабря жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поезде

С 1 декабря жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поездах дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Поездки возможны в:
– вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования
– плацкартных, купейных и вагонах СВ поездов дальнего следования
– базовом, экономическом и бизнес-классе поездов "Сапсан"
Количество поездок не ограничено. С каждым жителем блокадного Ленинграда бесплатно может проследовать один сопровождающий.
Безденежные билеты начали оформлять с 14 сентября. За это время приобретено 794 таких проездных документа (461 – для жителей блокадного Ленинграда и 333 – для сопровождающих). Для оформления билета помимо паспорта необходимо удостоверение о награждении знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Сборы за оформление таких билетов, а также плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание не взимаются.
Недавно в Петербурге окончательно утвердили ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Фото: РЖД
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