С 1 декабря жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поезде

Количество поездок не ограничено.

С 1 декабря жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поездах дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Поездки возможны в:

– вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования

– плацкартных, купейных и вагонах СВ поездов дальнего следования

– базовом, экономическом и бизнес-классе поездов "Сапсан"

Количество поездок не ограничено. С каждым жителем блокадного Ленинграда бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежные билеты начали оформлять с 14 сентября. За это время приобретено 794 таких проездных документа (461 – для жителей блокадного Ленинграда и 333 – для сопровождающих). Для оформления билета помимо паспорта необходимо удостоверение о награждении знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Сборы за оформление таких билетов, а также плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание не взимаются.

Недавно в Петербурге окончательно утвердили ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Фото: РЖД