В Петербурге окончательно утвердили ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы

В мае 20234 года выплаты получат 229,8 тысячи человек.

Депутаты ЗакСа 22 ноября единогласно приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, прописывающий ежегодные выплаты ветеранам и блокадникам ко Дню Победы.



Ежегодно по 10 тысяч рублей будут получать ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и те, кто жил в Ленинграде во время блокады. По 5 тысяч рублей будут выплачивать вдовам либо вдовцам участников Великой Отечественной войны и тем, кто родился до конца Второй мировой войны.



В мае 20234 года выплаты получат 229,8 тысячи человек, на это потребуется 1,4 миллиарда рублей.

Ранее в Петербурге утвердили эмблему 80-летия снятия блокады Ленинграда. Знак образован пересечением двух лучей, ставших символом Победы блокадного города. Свет прожекторов высвечивает юбилейную 80-ю годовщину полного освобождения города. Шрифт приближен к типографике тех времён.

Фото: Piter.tv