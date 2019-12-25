В Петербурге утвердили эмблему 80-летия снятия блокады Ленинграда

Знак образован пересечением двух лучей, ставших символом Победы блокадного города.

В Петербурге утверждена эмблема 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

Как отметил Владимир Рябовол, эмблема согласована общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда.

Знак образован пересечением двух лучей, ставших символом Победы блокадного города. Свет прожекторов высвечивает юбилейную 80-ю годовщину полного освобождения города. Шрифт приближен к типографике тех времён.

Данный логотип объединит визуальный ряд оформления всех торжественных мероприятий, запланированных в дни празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Ленинградском зоопарке до конца 2023 года будет работать выставка "Зоосад в годы блокады".

Фото: ВКонтакте/ Владимир Рябовол